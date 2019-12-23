Otomobiller kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobilde 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 14.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Akharem Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fedli Aycan (52) idaresindeki 34 HY 0846 plakalı otomobil Akharem ara yolundan mahalleye giriş yapmak istediği esnada Bursa istikametinden gelip İznik istikametine doğru gitmekte olan Murat Özdemir (33) yönetimindeki 34 CJT 181 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücülerinden Murat Özdemir yaralandı. Diğer araçta bulunan sürücü Fedli Aycan ile yanındaki bir kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrasında olay yerine sevkedilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Murat Özdemir burada tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre sağlanamazken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA