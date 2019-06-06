Son Dakika Haberleri: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 8'i çocuk 13 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 8'i çocuk 13 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Başdervişli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Igde (40) yönetimindeki 46 AC 512 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Zülküf Uslu (43) yönetimindeki 07 LV 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan Havva (5), Güllü (55), Abdulsamet (12), Ahmet (12), Ali Igde (15) ile Tülay (41), Ramazan (9), Sinem (12), Emine (15), Melisa (19) ve Meliha Uslu (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:09 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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