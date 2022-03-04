Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada

04.03.2022 14:10

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada

NEVŞEHİR Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Göre Kasabasında B.Ç. yönetimindeki 34 BRE 740 plakalı hafif ticari araç ile E.E yönetimindeki 50 FA 666 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada

YORUMLAR
500
Şüpheli araçtan sahte para çıktı Şüpheli araçtan sahte para çıktı Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı

Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:58 Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:09:39. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı... Kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement