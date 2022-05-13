Otomobiller kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

13.05.2022 09:18
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerden birisi kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araçta bulunan iki genç arabadan fırlayarak yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeniköy yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Tolga Y. (20) idaresindeki 16 H 9795 plakalı otomobil Orhangazi'den Yeniköy istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen Ufuk Can A. İdaresindeki 34 BRZ 059 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile Tolga Y. İdaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Kemal B. (19) araçtan fırladı. Yaralanan iki genç için olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan iki yaralı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller hurdaya dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

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Orhangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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