Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice- Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Benli (54) yönetimindeki 35 MML 43 plakalı otomobil ile ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen ve hatalı sollama yapan Hakan Abay yönetimindeki 34 BJC 649 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Emine Benli (38) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri sevk edilirken, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mustafa Benli ile eşi Emine Benli (38) ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan Mustafa ve Emine Benli çifti Yenice Devlet Hastanesine, diğer sürücü Abay ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa ve Emine Benli yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - KARABÜK

Mustafa Benli, Zonguldak, Karabük, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
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