Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fedli Aycan (52) idaresindeki 34 HY 0846 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Özdemir (33) idaresindeki 34 CJT 181 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Murat Özdemir ve Fedli Aycan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan Bursa- İznik karayolu, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Murat Özdemir, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
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