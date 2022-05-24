Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

24.05.2022 16:31
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Gülağaç yolu Sevinçli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Sevinçli köyü istikametine giden Alaattin S. (54) idaresindeki 50 ACK 316 plakalı otomobil Gülağaç ilçesinden Aksaray'a giden Veli U. (67) yönetimindeki 34 VA 3622 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, Gülağaç, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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