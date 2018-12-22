Son Dakika Haberleri: Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

3 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Süleymanpaşa yolu üzeri yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden kavşağa giren Mehmet A. (43) yönetimindeki 34 ABY 511 plakalı otomobil, Keşan istikametine seyreden Mustafa C. (54) yönetimindeki 59 TC 984 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Mustafa C., Mehmet A. ve yolcu olarak bulunan Elçin K. (27) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:04 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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