Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
3 saat önce
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara- Süleymanpaşa
yolu üzeri yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden kavşağa giren Mehmet A. yönetimindeki 34 ABY 511 plakalı otomobil, Keşan
istikametine seyreden Mustafa C. yönetimindeki 59 TC 984 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Mustafa C., Mehmet A. ve yolcu olarak bulunan Elçin K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:31 Kaynak: İHA
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