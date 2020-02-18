Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.


Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Küçük Sanayi ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi arasındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ANN 926 plakalı araç sürücüsü, kavşaktan hastane yolunda doğru dönmek istedi. Viraja hızlı bir şekilde giriş yapan sürücü, virajı alamayarak hastane yolundan sanayiye doğru giden 16 SK 989 plakalı araca çarptı.


Kazada sürücüler ve 16 SK 989 plakalı araçta bulunan kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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