Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İsaören Mahallesi'nden İnegöl'e giden Tahsin Çabuk (44) yönetimindeki 16 J 0456 plakalı otomobil, Osman Ergül'ün (39) kullandığı 54 ADP 904 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobillerde sürücüler ile Ergül'ün aracındaki Ersin Çelik (34) ile Fatih Altundağ (38) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahsin Çabuk'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:37 Kaynak: DHA
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