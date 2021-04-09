Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birecik-Nizip kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 AIB 174 plakalı otomobil ile 23 KA 808 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Emine Özdemir, Emirhan Hazar Kar ile Cahit Karataş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.