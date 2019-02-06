Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Zonguldak yolunun Hanyanı mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Emrah K. yönetimindeki 78 AV 294 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Ekrem Ö. yönetimindeki 78 BH 342 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobilde hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Naim Yel, Cemal Akgöz, Emine Ayaş ve Azime Aratoğlu'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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