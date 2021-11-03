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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

03.11.2021 13:55
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

BİNGÖL'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

BİNGÖL'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzağaç kavşağında meydana geldi. Can Muhammed K. yönetimindeki 48 D 4499 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Nurullah Y. yönetimindeki 23 FK 867 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Bingöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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