Otomobiller Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şahin (72) yaşamını yitirirken, eşi Emine Şahin (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı (57) yaralandı.

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şahin (72) yaşamını yitirirken, eşi Emine Şahin (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı (57) yaralandı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mevlüt Balcı'nın kullandığı 03 AAH 156 plakalı otomobille Mehmet Şahin'in kullandığı 07 DU 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin'in eşi Emine Şahin ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı ise yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emine Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Mehmet ve Emine Şahin çiftinin Kuzköy'de oturdukları ve çalışmak için bahçelerine gittikleri kaydedildi.



- Burdur

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