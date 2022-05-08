Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, başını cama çarpan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kolundan hafif yaralanan diğer sürücü ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kaza, Bahçelievler 5044 sokakta Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Durmuş Ü.'nün kullandığı 07 LLR 10 plakalı otomobil ile 5057 sokaktan 5044 sokağa dönmekte olan Mustafa Eren T.'nin kullandığı 34 KB 1221 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada başını otomobilin ön camına vurarak yaralanan Durmuş Ü., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, kolundan yaralanan diğer araç sürücüsü Mustafa Eren T. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA