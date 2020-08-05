Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünde İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Salih Dursun idaresindeki 35 CLS 42 plakalı otomobil ile kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Yunus Kahraman yönetimindeki 35 ABU 34 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da karayolunda savrulurken, 35 CLS 42 plakalı araç içerisinde bulunan Galip Bekir Kurşun(15), Firdes Kahramanve Şifa Kurşunyaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araç sürücüsü de yara almadı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.