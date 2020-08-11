Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan geçiş yapmak isteyen iki aracın çarpıştığı kazada biri maden işçisi 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan geçiş yapmak isteyen iki aracın çarpıştığı kazada biri maden işçisi 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bir maden kuruluşundaki çalışanları iş yerine götürmek için yola çıkan Türkay Çakır (59) idaresindeki 34 FM 4838 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağından geçiş yapmak istediği esnada Orhangazi istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Nurullah Özdemir (23) idaresindeki 77 AAC 712 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobiller savrularak refüje çıktı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada iki otomobilin sürücüsü Türkay Çakır ile Nurullah Özdemir'in yanı sıra maden kuruluşunda çalışan Mehmet Koyunoğlu (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alınırken, jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:59
Kaynak: İHA
Son Dakika Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı