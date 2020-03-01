Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Akşemsettin Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada 34 PU 6462 plakalı otomobil ile 38 TK 871 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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