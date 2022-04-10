Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

10.04.2022 19:32

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşe Özharıkçı idaresindeki 02 ABG 402 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 AAK 209 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 5. kilometrede bulunan Abuzer Gaffari Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ayşe Özharıkçı ile araçlarda bulunan Ayten Özharıkçı, Zeliha Özharıkçı, Mazlum Çalışkan ve Serkan Ekici yaralandı. Kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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