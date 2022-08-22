"Otomobillerde çıkan yangının tek sebebi bakımsızlık" - Son Dakika
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"Otomobillerde çıkan yangının tek sebebi bakımsızlık"

22.08.2022 13:50
"Otomobillerde çıkan yangının tek sebebi bakımsızlık"

Yıllardır haberlere konu olan ve son günlerde dikkat çekici boyutlara ulaşan araç yangınlarıyla ilgili olarak Pilot Garage’dan uyarı ve tavsiyeler geldi.

Yıllardır haberlere konu olan ve son günlerde dikkat çekici boyutlara ulaşan araç yangınlarıyla ilgili olarak Pilot Garage'dan uyarı ve tavsiyeler geldi.

Çıkan yangına birçok sürücünün anlam veremediğini, ancak altında yatan sebeplerin ortak bir noktası olduğunu ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Ekspertize gelen yüzlerce araçta da karşılaştığımız üzere, yakıt kaçakları ve bakımsızlık, yangın gibi tehlikeli sonuçlarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Özellikle çok kilometre yapmış ya da 10 yaş üstü araçlarda bu tehlike daha yüksek." açıklamasını yapıyor.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre

Orijinal parça kullanın, yangın tüpü bulundurun!

Bakım yapılmayan otomobillerde zamanla yağ ve yakıt kaçaklarının ortaya çıktığını, sıcak havanın da etkisiyle küçük bir kıvılcımın bile yangına sebep olduğunu söyleyen Emre, birkaç bin TL'ye yapılacak bir bakımın yüz binlerce TL'lik otomobili de koruyacağını dile getirdi. Emre, "Bakımsız araçlarda hep aynı tabloyu görüyoruz. Ayrıca bu da yetmez, bakım yaptırdığınız servis merdiven altı olmamalı, burada kullanılan kötü yedek parça da kaçaklara sebep olmakta. Bir diğer konu yangın tüpü, ekspertize gelen araçların maalesef yüzde 90'ında yangın tüpü göremiyoruz. Muayeneden muayeneye değil, her zaman yangın tüpünü aracınızda bulundurun. Ayrıca tüpün son kullanma tarihine de dikkat edin. Hızlı bir müdahale sayesinde ortaya çıkacak tehlike ve zararı engelleyebilirsiniz. Çıkacak olası bir yangın ormanlık alanlara da zarar verebilir, bu sebeple toplum olarak bu konuda bilinçli hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

Tragger, Pilot, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 'Otomobillerde çıkan yangının tek sebebi bakımsızlık' - Son Dakika

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