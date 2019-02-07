Son Dakika Haberleri: Otomobillerden Akü Çalan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Otomobillerden Akü Çalan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce, değişik mahallelerde 6 ayrı otomobilden akü çalan R.S., B.P. ve O.C.U. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobillerden Akü Çalan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce, değişik mahallelerde 6 ayrı otomobilden akü çalan R.S., B.P. ve O.C.U. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te değişik mahallelerde 6 ayrı otomobilden akü çalınması olaylarıyla ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen R.S., B.P. ve O.C.U. isimli şüpheli şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda şüpheli şahıslardan ele geçirilen 5 adet akü sahiplerine teslim edildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar, tutuklanmalarına müteakip cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:12 Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa
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