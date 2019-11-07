Son Dakika Haberleri: Otomobillerden çaldığı çelik jantları arkadaşlarına hediye etmiş
Son Dakika Güncel Otomobillerden çaldığı çelik jantları arkadaşlarına hediye etmiş

Otomobillerden çaldığı çelik jantları arkadaşlarına hediye etmiş

7 saat önce

Gaziantep'te, otomobillerden çelik jant çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Gaziantep'te, otomobillerden çelik jant çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda otomobillerin çelik jantlarının çalınması dolayısıyla çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin B.D olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının, kentte farklı tarihlerde otomobillerden çok sayıda çelik jant çaldığı ve bunları arkadaşlarına hediye ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet, zanlının yaptığı bir hırsızlığa ilişkin görüntüyü basınla paylaştı. Kayıtlarda, şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra otomobiliyle kaçtığı anlar yer alıyor.

Otomobillerden çaldığı çelik jantları arkadaşlarına hediye etmiş

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:25 Kaynak: AA
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