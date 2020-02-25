Otomobillerden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kayseri'de park halindeki otomobillerden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi ve Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki park halindeki otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayın şüphelisi olarak belirledikleri Hakan S'yi (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüpheli Hakan S'nin arkası dönük şekilde, park halindeki otomobilin kilidini zorlayarak kapıyı açtığı ve içeride bulunan cep telefonunu alıp bölgeden uzaklaştığı görülüyor.