Son dakika... OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN İKİ ŞÜPHELİYİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, otomobillerden teyp, hoparlör ve amfi çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülenince polis tarafından eşkalleri belirlenip, evlerinde yakalandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, İstiklal ve Zafer mahallelerinde, kapı kilitlerini zorlanarak girilen 3 otomobilden, teyp, amfi ve hoparlör çalınması üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliler Y.Ç. ve B.K.'nin çaldıkları malzemeleri taşırken görüntülerine ulaştı. Görüntülerden eşkali belirlenen 2 şüpheli evlerine düzenlenen operasyonla aynı gün yakalandı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramada bir içimlik esrar, otomobillerden çaldıkları teyp, amfi ve hoparlörler ile hırsızlık yaparken kullandıkları takım çantası ve matkap da ele geçirildi. 2 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.