Son Dakika Haberleri: Otomobillerden Hırsızlık Yapan İkili Kıskıvrak Yakalandı

Otomobillerden Hırsızlık Yapan İkili Kıskıvrak Yakalandı

35 dakika önce

İstanbul'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Otomobillerden Hırsızlık Yapan İkili Kıskıvrak Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin hırsızlık için kullandıkları yöntem ise görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da Beylikdüzü, Başakşehir ve Üsküdar ilçelerinde otomobillerden yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin Sultan K. ve Muammer Ç. olduğunu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Beyoğlu'nda bir otomobille seyir halinde olduğunu gören ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan sorgulamada Sultan K.'nın 20, Muammer Ç.'nin ise 24 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin yöntemleri pes dedirtti

Şüphelilerin hırsızlık için kullandıkları yöntem ise görenleri hayrete düşürdü. Sürücüler araçlarını park edip aşağı indikten sonra kapıları kilitlediği esnada şüphelilerden birinin kapı kollarına dokunarak kilit sistemini etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Kapıları kilitlediğini düşünen sürücülerin uzaklaşmalarının ardından şüphelilerin araçlara gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:59 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul, 3. Sayfa
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