Otomobillerden Hırsızlık Yapan İkili Kıskıvrak Yakalandı...hırsızlar Kamerada

Otomobillerden hırsızlık yapan ikili kıskıvrak yakalandı.

Otomobillerden hırsızlık yapan ikili kıskıvrak yakalandı...Hırsızlar kamerada

Şüphelilerin hayrete düşüren hırsızlık yöntemi kamerada



İSTANBUL - İstanbul'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin hırsızlık için kullandıkları yöntem ise görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da Beylikdüzü, Başakşehir ve Üsküdar İlçelerinde otomobillerden yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkallerini belirleyerek harekete geçti. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin Sultan K. ve Muammer Ç. olduğunu öğrenen ekipler takibe başladı. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Beyoğlu'nda bir otomobille seyir halinde olduğunu gören ekipler şüphelilerin peşine düştü. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheliler otomobilleriyle kaçmaya çalıştı. Ancak yaşanan kovalamaca sonucunda otomobilin önü kesilerek Sultan K. ve Muammer Ç. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan sorgulamalarda yakalanan şüphelilerden Sultan K.'nın 20, Muammer Ç.'nin de 24 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin yöntemleri pes dedirtti

Şüphelilerin hırsızlık için kullandıkları yöntem ise görenleri hayrete düşürdü. Sürücülerin araçlarını park edip aşağı indikten sonra kapıları kilitlediği esnada şüphelilerden birinin kapı kollarına dokunarak kilit sistemini etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Kapıları kilitlediğini düşünen sürücülerin uzaklaşmalarının ardından şüphelilerin araçlara gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri görüldü.

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