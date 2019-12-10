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Otomobillerden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki iki otomobile giren şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:39 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki iki otomobile giren şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin araçların kapısını zorlayarak açtığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgede çalışma başlatan polis, Çatalçeşme Meydanı yakınında park halinde bir otomobil içerisinde H.S'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlının, çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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