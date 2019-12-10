Son Dakika Haberleri: Otomobillerden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı
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Otomobillerden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki iki otomobile giren şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki iki otomobile giren şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin araçların kapısını zorlayarak açtığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede çalışma başlatan polis, Çatalçeşme Meydanı yakınında park halinde bir otomobil içerisinde H.S'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlının, çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Otomobillerden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı

Cumhuriyet Caddesi, Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:39 Kaynak: AA
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