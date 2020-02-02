Son Dakika › Güncel › Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika
Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
7 saat önce
FATİH'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:18 Kaynak: DHA
FATİH'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobillerden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Fatih'te geçen yıl yaşanan 4 ayrı otomobilden hırsızlık konusunu inceleyen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Hasan Y. (59) isimli şüpheliyi 25 Ocak'ta Küçükpazar Caddesi üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin araçlardan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
- İstanbul
Son Dakika Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, bekçiyi darp edip kaçtı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı