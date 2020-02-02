Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika

Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

17 dakika önce

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobillerden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Fatih'te geçen yıl yaşanan 4 ayrı otomobilden hırsızlık konusunu inceleyen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Hasan Y. (59) isimli şüpheliyi 25 Ocak'ta Küçükpazar Caddesi üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin araçlardan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, bekçiyi darp edip kaçtı
Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 13:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]