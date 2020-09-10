OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ ve Şişli'de otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kıskıvrak yakalandığı ve hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş ve Şişli'de polis ekipleri, 9 Eylül ve 26 Ağustos tarihlerinde meydana gelen otomobillerim ön konsol ekranı ve teyplerinin çalınması ihbarları üzerine çalışma başlattı.

BÖYLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarında güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler Hüseyin A.(48)'i kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Hüseyin A.'nın 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüpheli cezaevi gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan iki şüphelinin olay yerine motosiklet ile gelerek şüphelilerden birinin otomobil kapısını açtığı ve hırsızlık olayının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.