Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:48 Kaynak: İHA
'nın Eyyübiye
ilçesinde 4 otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde 4 otomobilden hırsızlık yapan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olaylarının A.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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