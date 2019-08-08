Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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- Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandıŞANLIURFA - Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:07 Kaynak: İHA
- Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
ŞANLIURFA - Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri Eyyübiye
ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde 4 farklı otomobilden hırsızlık yapan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olaylarının A.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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