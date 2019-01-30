Otomobillerden Hırsızlık Yaparken Kameralara Yakalandılar
26 dakika önce
istanbul DHAFatih'te otomobilleri soyan hırsızlık önce kameraya sonra polise yakalandıFatih'te otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
istanbul DHA Fatih
'te otomobilleri soyan hırsızlık önce kameraya sonra polise yakalandı
Fatih'te otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızları tespit etti
Yapılan operasyon sonucu A.A. 26 Ocak
'ta Bakırköy
'de yakalandı. Yakalanarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde olayları akrabası M.A. ve G.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunun üzerine M.A. 26 Ocak'ta G.Ş. ise 27 Ocak'ta yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:58 Kaynak: DHA
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