Son Dakika Haberleri: Otomobillerden Hırsızlık Yaparken Kameralara Yakalandılar

Otomobillerden Hırsızlık Yaparken Kameralara Yakalandılar

26 dakika önce

istanbul DHAFatih'te otomobilleri soyan hırsızlık önce kameraya sonra polise yakalandıFatih'te otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Otomobillerden Hırsızlık Yaparken Kameralara Yakalandılar, System.String[]
istanbul DHA

Fatih'te otomobilleri soyan hırsızlık önce kameraya sonra polise yakalandı

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızları tespit etti

Yapılan operasyon sonucu A.A. 26 Ocak'ta Bakırköy'de yakalandı. Yakalanarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde olayları akrabası M.A. ve G.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunun üzerine M.A. 26 Ocak'ta G.Ş. ise 27 Ocak'ta yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Güncel
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