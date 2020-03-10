Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki 6 otomobilin camlarının sert bir cisimle kırıldıktan sonra teyp ve hoparlörlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 4 teyp, 3 hoparlörle USB flash bellekler ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, diğer şüphelinin ise otomobilin camını kırması yer alıyor.