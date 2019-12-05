Son Dakika Haberleri: Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
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Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta iki otomobil içinden malzeme çalan şüpheliler yakalandı.

Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta iki otomobil içinden malzeme çalan şüpheliler yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içinde park halindeki iki ayrı otodan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatıldı. Farklı tarihlerde gece yarısı park halindeki otoların kapısını zorlayarak açan şüpheliler, Menderes mahallesinde bir araçtan 2 adet matkap ve 1 adet takım çantası ile Yavuz Selim Mahallesi'nden bir araçtan 3 adet matkap ve 50 metre ara kablosu çalıp kayıplara karıştı.


Polis ekipleri, yaptığı araştırmada yaşları 17 olan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler eksiksiz olarak ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:38 Kaynak: İHA
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