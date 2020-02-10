Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada

6 saat önce

AKSARAY'da, 5 araçtan orijinal parçalarını çaldıkları belirlenen Bayram Y. (31) ile kaportacı arkadaşı Mehmet A. (44) yakalandı.

Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada, System.String[]

AKSARAY'da, 5 araçtan orijinal parçalarını çaldıkları belirlenen Bayram Y. (31) ile kaportacı arkadaşı Mehmet A. (44) yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda aynı marka ve renkte araçlardan çalınan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme ve takiplerin sonucunda hırsızlık olaylarını Bayram Y. ile arkadaşı Mehmet A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin Sanayi Mahallesi'ndeki belirlene adreslerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları parçalar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram Y. ile Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir otomobilin yanında durması, bagaj kaputu ve aynaları söküp uzaklaşmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:24 Kaynak: DHA
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