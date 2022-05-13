Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı

13.05.2022 21:45
Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde, otomobillerden 20 bin euro çek, 3 bin TL ve tabanca; 3 ilde de araçlardan 242 bin lira para çalan hırsız Ankara'da yakalandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde, otomobillerden 20 bin euro çek, 3 bin TL ve tabanca; 3 ilde de araçlardan 242 bin lira para çalan hırsız Ankara'da yakalandı.

Kocaeli'nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde otomobillerden 20 bin euro değerinde çek, 3 bin lira para ve tabanca çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Ü.M. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi Ü.M'nin Ankara'da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Ü.M.'nin ayrıca 3 ilde otomobillerden 242 bin lira para çaldığı da belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ü.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı
Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı
Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı
YORUMLAR
500
Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı! Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı! Son dakika haber! Eski ve yeni tribün liderlerinin silahlı satırlı tartışması kamerada Son dakika haber! Eski ve yeni tribün liderlerinin silahlı satırlı tartışması kamerada

Çayırova, Kocaeli, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 22:02:13. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement