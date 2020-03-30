Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı - Son Dakika

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Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, kontrolünü kaybettiği motosikleti ile park halindeki 2 otomobile çarpan Hüseyin Özçelebi, yaralandı.
ADIYAMAN'da, kontrolünü kaybettiği motosikleti ile park halindeki 2 otomobile çarpan Hüseyin Özçelebi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde ilerleyen Hüseyin Özçelebi, kullandığı 02 BG 073 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan Özçelebi; çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:32 Kaynak: DHA
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