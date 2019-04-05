Son Dakika Haberleri: Otomobilleri 2 Dakikada Soyan Şüpheliler Tutuklandı

Otomobilleri 2 Dakikada Soyan Şüpheliler Tutuklandı

45 dakika önce

KÜTAHYA'da aynı gece park halindeki 7 otomobilden teyp, hoparlör ve ses sistemi çaldıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı.

Otomobilleri 2 Dakikada Soyan Şüpheliler Tutuklandı, System.String[]
KÜTAHYA'da aynı gece park halindeki 7 otomobilden teyp, hoparlör ve ses sistemi çaldıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı. Biri hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin, bir otomobili 2 dakikada soydukları tespit edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,Lala Hüseyin Paşa ve Bahçelievler Mahalleleri'nde aynı gece park halindeki 7 otomobilde hırsızlık olayı yaşanması üzerine harekete geçti. Otomobillerden teyp, hoparlör ve flaş bellek çalan hısızların peşine düşen polis, parmak izi ve olay yeri inclemesi incelemesi yaptı. Şüphelilein Orhan Gezgin (20) ile hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan  Efer Çınar Karakiraz(21) olduğu  belirlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler bulundu. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.

HIRSIZLIK 2 DAKİKA SÜRÜYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, ikilinin, park halindeki otomobillerden hırsızlık olaylarını 2 dakikada gerçekleştirdikleri görüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:03 Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kütahya, Güncel
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