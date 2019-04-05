Otomobilleri 2 Dakikada Soyan Şüpheliler Tutuklandı

KÜTAHYA'da aynı gece park halindeki 7 otomobilden teyp, hoparlör ve ses sistemi çaldıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı. Biri hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin, bir otomobili 2 dakikada soydukları tespit edildi. Kütahya
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri,Lala Hüseyin Paşa
ve Bahçelievler
Mahalleleri'nde aynı gece park halindeki 7 otomobilde hırsızlık olayı yaşanması üzerine harekete geçti. Otomobillerden teyp, hoparlör ve flaş bellek çalan hısızların peşine düşen polis, parmak izi ve olay yeri inclemesi incelemesi yaptı. Şüphelilein Orhan Gezgin (20) ile hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Efer Çınar
Karakiraz(21) olduğu belirlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler bulundu. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.
HIRSIZLIK 2 DAKİKA SÜRÜYOR
Güvenlik kamerası görüntülerinde, ikilinin, park halindeki otomobillerden hırsızlık olaylarını 2 dakikada gerçekleştirdikleri görüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor. - Tahya