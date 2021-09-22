Otomobilleri, ailesi ile tartıştığı için taşlamış - Son Dakika

Otomobilleri, ailesi ile tartıştığı için taşlamış

DENİZLİ'de yoldan geçen otomobillere taş atıp tehlikeye yol açtığı için gözaltına alınan Melih Ç. (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de yoldan geçen otomobillere taş atıp tehlikeye yol açtığı için gözaltına alınan Melih Ç. (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, dün, Melih Ç., yoldan geçen otomobillere taş attı. Taşlardan 2 otomobilin sol kapı camları kırıldı, 2 aracın da kaputları zarar gördü. Trafikteki bu durumun şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden sürücüler, Melih Ç.'yi yakalayıp, polise teslim etti. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Melih Ç. ise ifadesinde, olay günü ailesiyle tartıştığını, morali bozuk olduğu için de yola çıkıp otomobillere taş attığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Melih Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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