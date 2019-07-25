Son Dakika Haberleri: Otomobilleri çekiciyle böyle çalıyordu
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Otomobilleri çekiciyle böyle çalıyordu

2 gün önce

İSTANBUL'da çekiciyle otomobilleri çalarak satan bir kişi yakalandı.

Otomobilleri çekiciyle böyle çalıyordu, System.String[]
İSTANBUL'da çekiciyle otomobilleri çalarak satan bir kişi yakalandı. Şüphelinin bir otomobili çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da  şüpheli Ahmet K., Maltepe, Ataşehir ve Silivri'de Temmuz ayında, temin ettiği araç çekicisiyle, bazı şüphelilerin kendilerinden istediği tipteki otomobilleri çekicisiyle çaldı. Gece saatlerinde çekiciye yüklediği araçları çalan Ahmet K'nın, bunları İzmir'e götürerek sattığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler Ahmet K.'yı 20 Temmuz'da Aydın Nazilli'de gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ahmet K.'nın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Ahmet K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ahmet K'nın işbirliği içinde olduğu diğer şüphelilerin aranması ise sürüyor.
Ahmet K.'nın Ataşehir'de 26 Haziran'da park halindeki bir otomobili, çekiciye yükleyerek çalması güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Ataşehir, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
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