Otomobilleri Konuşturan Yerli Yapay Zeka

Tamamen yerli 'Dtec' adlı yapay zeka asistanı sayesinde sürücüler artık araçlarını sesli komutlarla uzaktan kontrol ederek, gelişmiş yapay zeka araç etkileşimleri ve araçları ile diğer akıllı cihazlar arasında sorunsuz iletişim gibi son teknoloji özellikler sağlayacak.

Ödüllü lüks otomobil tasarım şirketi DİZAYNVIP, yapay zeka destekli akıllı mobilite alanında devrim niteliğinde bir ortaklık kurdu. Blok zinciri ve yapay zeka tabanlı teknolojiler kullanan Dtec ile yapılan bu stratejik iş birliği, lüks araç tasarımını Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) entegrasyonu ile birleştirerek sektörde yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Bu ortaklık kapsamında, Dtec'in yapay zeka tabanlı "Dtec Assistant" teknolojisi DİZAYNVIP'in lüks araç projelerine entegre edilerek sesli kontrol ve kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimleri sunulacak. Böylece DİZAYNVIP, müşteri taleplerine yanıt olarak araç içi rahatlık, güvenlik ve bağlantılı yaşam deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyacak.

Ortaklık, modern ve lüks araçların hem işlevsel hem de estetik yönlerini geliştiren, gelişmiş yapay zeka destekli çözümler yaratmaya odaklanacak. Dtec'in yapay zeka, blok zinciri ve IoT sistemlerindeki uzmanlığı ile DİZAYNVIP'in lüks araç tasarımındaki mükemmelliği bir araya geldiğinde, iş birliği sürücüler ve yolcular için benzersiz deneyimler sunmayı hedefliyor.

Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Asistan Lüks Tasarımla Buluşuyor

Dtec, yapay zeka, blok zinciri, Web3 ve IoT teknolojilerinde uzman bir ekip tarafından yönetiliyor ve bu ekip, bağlantılı araçlarla etkileşimi dönüştürme vizyonuyla hareket ediyor. Ekip üyeleri, otomotiv ve teknoloji sektörlerinde çığır açan deneyimlere sahip liderler, Web3 ekonomistleri ve yapay zeka mühendislerinden oluşuyor.

Bu iş birliği sayesinde Dtec'in yapay zeka destekli araç asistanı Dtec Assistant (DtecA) ve IoT ekosistemi DİZAYNVIP'in özel araç projelerine entegre edilecek.

Bu yenilikçi çözümler, araçlarda veri güvenliği ve kullanıcı gizliliğine öncelik verirken, blok zinciri teknolojisi sayesinde şeffaf bir ekosistem sunuyor. Kullanıcılar bu sayede, gelişen bir dijital mobilite sisteminin parçası olmaya davet ediliyor.

"En Akıllı Arabayı Ürettik"

DİZAYNVIP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, yapılan iş birliği hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Yapay zeka kullanarak 'en akıllı arabayı' ürettik. Aracınıza bindiğinizde Dtec sizi karşılıyor ve sürüş deneyiminiz boyunca sizinle iletişim kuruyor. Sorduğunuz her şeye yanıt alabiliyorsunuz. Bu teknolojiyle milyarlarca Euro'yu ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Dtec ile yaptığımız bu ortaklık, akıllı, lüks araçların geleceğine doğru atılmış güçlü bir adım. Birlikte, tasarım ve işlevsellik açısından mümkün olanın sınırlarını zorluyor ve müşterilerimizin her iki alanın da en iyisini deneyimlemesini sağlıyoruz. DİZAYNVIP ve Dtec iş birliği akıllı, lüks mobiliteye yeni bir soluk getiriyoruz." Dedi.

Duygusal Bağ Kuruluyor

Dünyadaki cansız en akıllı insanın yapay zeka olduğunu söyleyen Erbakan Malkoç, şu bilgileri verdi: "Sesle mekaniğe komut verdiğimiz, yanıt aldığımız ve araçla duygusal bağ kurduğumuz teknolojiyi zaten uyguluyorduk. Şimdi bunu yapay zeka ile birleştirip, saniyenin 4'te 1'inde 100 bin siteyi birbiriyle kesiştirerek en doğru bilgiyi alıyoruz. Örneğin; bir Japon konuşacak ve ben Türkçe duyacağım. Ben Türkçe konuşacağım, o Japonca duyacak. Anlık olarak çeviri yapıp, insanların karşılıklı olarak iletişim kurmasına olanak sağlayacağız. DTEC sadece bir yapay zeka değil, Türkiye'nin otomotiv sektöründe ne kadar ileri bir noktaya geldiğinin ve dünya çapında lider teknolojiler geliştirdiğinin de kanıtı. Kablolama, yazılım, teknoloji, yapay zeka, ses ve konuşma sistemleri, kısacası bir aracın tüm dijital yapısını yöneten bir sistem. Sadece bir araçta değil, hayatın her alanında kullanılabilir. Bu teknoloji ile aracınızı, evinizi, ofisinizi, garajınızı aklınıza gelebilecek her yerde kullanmak üzere teknoloji asistanınız olarak düşünün. DTEC tamamen yerli ve milli, Türk mühendislerin geliştirdiği, doğal dil işleme (NLP) yetenekleri kendine ait olan bir sistem. Bu durum, Türkiye'nin teknoloji alanındaki yeteneklerini ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Uluslararası standartlarda mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarını yürüterek, yerli üretimi ve inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyoruz."

Sektör 2 Trilyon Dolara Koşuyor

Günümüzde her sektörün artık yapay zekadan etkilendiğine dikkat çeken DİZAYNVIP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç şöyle devam etti: "Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Yapılan araştırmalar 2022 yılında 428 milyar dolar hacme sahip olan küresel yapay zeka pazarının bu yıl 515 milyar doları aşacağını gösteriyor. 2030 yılında ise bu alanın 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Yapay zekanın her sektörde yarattığı derin etkiler de günlük yaşantımızda her geçen gün daha fazla kendisini gösteriyor. Alışverişten sağlığa, bankacılıktan lojistiğe kadar pek çok alanda etkisini artıran yapay zeka teknolojisinin otonom araçlarla birleşmesi, akıllı ulaşım sistemlerini de öne çıkarıyor."

Dtec ile Geleceğin Alışveriş Deneyimi

Dtec olarak, alışveriş deneyiminde de yeni bir dikey oluşturmayı hedeflediklerini belirten DİZAYNVIP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, "Gelişmiş doğal dil işleme modelimiz sayesinde kişiler, karşılarında uzman bir satıcı varmış gibi ürünlerle ilgili sorular sorabiliyor, detaylı yanıtlar alabiliyor ve alışverişlerini sadece konuşarak tamamlayabiliyorlar. Ürünleri karşılaştırma, öneride bulunma ve müşteriyi tanıma özelliklerimiz sayesinde, kullanıcılar ihtiyaçlarına tam olarak uyan ürünleri hızlıca bulabiliyor. 22 dil desteği ve donanım bağımsız yapımız sayesinde Dtec'i e-ticaret, online marketler, tatil ve bilet rezervasyonu platformları gibi birçok sektöre entegre edebiliyoruz, bu da hem işlem sayısını hem de alışveriş hızını artırmamıza olanak tanıyor." Dedi.