Otomobilleri selde sürüklenen 3 kişilik aile son anda böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobilleri selde sürüklenen 3 kişilik aile son anda böyle kurtarıldı

13.06.2022 20:16

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi. 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ile birlikte meydana gelen selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi. Büyük bölümü su içinde kalan otomobilde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Önce otomobilde bulunan çocuk, aracın camından anne ve babası tarafından çıkarılıp, itfaiye aracındaki ekiplere uzatıldı. Daha sonra araçta bulunan kadın ve sürücü otomobilin camından çıkıp, ekiplerin yardımıyla itfaiye aracına alındı. O anlarsa kameralarca kayıt altına alındı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilleri selde sürüklenen 3 kişilik aile son anda böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilleri selde sürüklenen 3 kişilik aile son anda böyle kurtarıldı - Son Dakika
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