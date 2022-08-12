İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı

12.08.2022 12:27
İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı

Otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan hırsızlık çetesi çökertildi.

Otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri önce pişman olduğunu söyleyip saniyeler sonra suçunu inkar etmesi dikkat çekti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ay içerisinde Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çalınan araçları da uydu sinyali üzerinden takip eden ekipler, şüphelilere ulaştı. Olayın şüphelisi oldukları tespit edilen Salim A. (48), Gaffar M. (36), Müslüm K. (41), İbrahim H.K. (38) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Araçların beynini değiştirip çalmışlar

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla, şüphelilerin park halindeki otomobillerin kaputunu açtıktan sonra özel bir cihazla aracın beynini değiştirip kilit mekanizmasını kendi anahtarlarıyla eşleştirdikleri ve araçları bu yöntemle çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu araçların bazılarını parçalara ayırıp sattıkları, bazılarını ise change ettikleri belirlendi.

"Şaşırdım, hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmiş"

Aracı çalınan mağdurlardan biri, "Aracımı Halkalı Gar İstasyonuna çektim. 5-6 saat sonra geldim. Herhalde çektiğim yeri karıştırdım dedim. Çünkü sağa, sola, ileriye, geriye baktım ama bir türlü bulamadım. O an çalındığını anladım. Benim aracım çalınmaz diyerek herkes her yere aracını çekiyor ama maalesef çalınabiliyormuş. Ben bunu gördüm, şaşırdım daha doğrusu. Asayiş Şube sağ olsun, beni sürekli aradı, olayla ilgilendiler. Zaten iki gün sonra araç bulundu. Bulunduktan sonra yedek anahtar dahil öbür anahtarın da iptal olduğunu gördük. Anahtar aracı açıyor ama çalıştırmıyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmişler. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri elinden gelen bütün çabayı sarf etti" dedi.

Önce "pişmanım" dedi, sonra suçunu inkar etti

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin "Pişmanım" dedikten saniyeler sonra, "Arkadaşıma selam verdim sadece, ben hırsız değilim" demesi ise dikkat çekti. Öte yandan, şüphelilerin benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağdurun aracını park edip oradan ayrılmasından bir süre sonra şüphelilerin olay yerine geldiği, aracı kısa sürede açtıkları ve içine binip oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da 4 otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı İstanbul'da 4 otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi
Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:40 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement