Son Dakika Haberleri: Otomobillerin Camlarını Kırarak Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Otomobillerin Camlarını Kırarak Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

35 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak içerisindeki telefon, çanta gibi eşyaları çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Otomobillerin Camlarını Kırarak Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak içerisindeki telefon, çanta gibi eşyaları çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde kentin değişik noktalarında park halindeki otomobillerden kilitlenmeyen kapıları açılarak ya da camları kırılarak içerisinde telefon,çanta gibi değerli eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkları Gültekin B. (24), Furkan K. (24) ve Metin K.'nin (19) yaptığını belirledi.

Suç kayıtları da olan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:54 Kaynak: DHA

Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda

Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:29:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobillerin Camlarını Kırarak Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]