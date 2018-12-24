Otomobillerin Camlarını Kırarak Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı
35 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak içerisindeki telefon, çanta gibi eşyaları çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak içerisindeki telefon, çanta gibi eşyaları çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, son bir ay içerisinde kentin değişik noktalarında park halindeki otomobillerden kilitlenmeyen kapıları açılarak ya da camları kırılarak içerisinde telefon,çanta gibi değerli eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkları Gültekin B. (24), Furkan K. (24) ve Metin K.'nin (19) yaptığını belirledi.
Suç kayıtları da olan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:54 Kaynak: DHA
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