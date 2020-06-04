Otomobillerin çarpışmasıyla 7 kişi yaralandı, toplanan kalabalık 'sosyal mesafe'yi unuttu - Son Dakika

ADANA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, olay yerinde toplanarak sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalığı ise polis dağıttı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvanç Kurt'un kullandığı 01 L 9201 plakalı otomobil, caddede çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan İsmail Yıldırım, itfaiye tarafından araçtan çıkarılırken 7 yaralı, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinde toplanan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar ise polisin araç megafonundan yaptığı anonslarla dağıtıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.