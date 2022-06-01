OTOMOBİLLERİN HURDA PARÇALARINDAN HEYKELLERE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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OTOMOBİLLERİN HURDA PARÇALARINDAN HEYKELLERE YOĞUN İLGİ

01.06.2022 13:14

DÜZCE'de motor ustası Murat Çetin'in otomobillerden çıkan hurda parçalardan yaptığı 400 kiloya ulaşan heykeller, birçok kentte, etkinliklerde sergilenmeye başlandı.

DÜZCE'de motor ustası Murat Çetin'in otomobillerden çıkan hurda parçalardan yaptığı 400 kiloya ulaşan heykeller, birçok kentte, etkinliklerde sergilenmeye başlandı. Çetin, "Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz" dedi.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde motor ustası olan Murat Çetin, 2019'da otomobillerden çıkan hurda parçalarından saat yaptı. Daha sonra küçük biblolar yapan Çetin, çalışmaları beğenilince insan boyutundaki heykeller için kolları sıvadı. Otomobillerden çıkan her türlü parçayı heykelde kullanan Çetin'in bazı çalışmalarının ağırlığı 400 kiloya kadar ulaştı. Sosyal medyada ilgi görünce Çetin'in çalışmaları, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki etkinliklerde ve alışveriş merkezlerinde sergilenmeye başlandı.

'TAMAMEN OTOMOBİL HURDALARINDAN'

Atık parçaları değerlendirdiğini belirten Murat Çetin, "Sıfır atık projesi ilk duyulmaya başlandığında iş yerimizde tamir ettiğimiz arabalardan ortaya çıkan hurdaları değerlendirmek istedik. İlk olarak iş yerinde duvar saati yaptım. Hem kendim çok beğendim hem de müşteriler beğendi. İlgi ve alaka çoğalınca, hurdaya çıkan malzemeler de çoğaldı ve çalıştığımız objelerin boyutları değişmeye başladı. Şu anda yaklaşık 400 kilogramlık objeler oluşmaya başladı. Tamamen otomobil hurdalarından oluşuyorlar" dedi.

'YURT DIŞINDAN DA TEKLİFLER ALIYORUZ'

Yeni çalışmalara imza atacağını söyleyen Çetin, "Keman çalan bir kadın, ok atan bir avcı, bir de motosikletin üzerinde bir robot olacak. Bunların hepsi atık malzemelerden oluşacak. 'Şöyle olsa daha iyi olurdu' diyen bir kesim var, görmek istedikleri objeler var. Bu talepleri gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Çetin, "Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. Kendi organizasyonlarında yer almamı isteyen kişi ve kurumlar oldu. Bu sene teklifler çok. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

OTOMOBİLLERİN HURDA PARÇALARINDAN HEYKELLERE YOĞUN İLGİ
OTOMOBİLLERİN HURDA PARÇALARINDAN HEYKELLERE YOĞUN İLGİ
OTOMOBİLLERİN HURDA PARÇALARINDAN HEYKELLERE YOĞUN İLGİ
OTOMOBİLLERİN HURDA PARÇALARINDAN HEYKELLERE YOĞUN İLGİ

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Kaynak: DHA

Murat Çetin, Otomobil, Fuar, Güncel, Son Dakika

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