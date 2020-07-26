Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlarda 2 kişi yaralandı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlarda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay- Dinar karayolu Devederesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atilla Ş., yönetimindeki 42 AGB 092 plakalı otomobil Caner K., idaresindeki 16 BHE 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobillerden biri yol kenarında bir diğer ise tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından Caner K.'nin kullandığı otomobilde küçük çaplı bir yangın da meydana geldi.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

Afyon, Dinar, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:43

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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